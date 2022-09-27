طوني عيسى يكشف سبب انسحابه من "صالون زهرة" وعلاقته بمعتصم النهار

أعلن الفنان اللبناني طوني عيسى انسحابه من مسلسل "صالون الزهرة" في موسمه الثاني، كاشفةً الأسباب وراء قراره خلال لقاء خاص جمعه مع برنامج "ET بالعربي".

طوني عيسى ينسحب من صالون زهرة

أوضح طوني أنه لن يعود إلى تسجيد دور "يوسف" في مسلسل "صالون زهرة"، لافتًا إلى أن الدور لن يضيف لها أو يفيده بشي، نظرًا لتقليص عدد مشاهده ومساحه دوره في العمل، بسبب تغيُّر طبيعة الأحداث، إضافة إلى رغبته في ترك مساحة لنجوم آخرين بالمشاركة.

وشدد طوني إلى أنه كان راضٍ على الموسم الأول من العمر بسبب طبيعة شخصيته وحبه لها، لكنه توقع أن تكون مساحته في الموسم الثاني أكبر.

طوني عيسى وعلاقته بمعتصم النهار

وعن رأيه بالتواجد في العمل كبطل ثانٍ إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار، أكَّد أن الأمر لا يزعجه لاسيما أن الأخير نجم له اسمه في الوسط الفني، مشددًا على علاقة الصداقة التي تجمعه بالنهار، ومعلنًا عن عمل قريب يجمعه به.

طوني عيسى والأدوار المركبة

وأكَّد طوني أنه بدأ يميل إلى الأدوار المركبة كالتالي قدمها في مسلسل "العين بالعين"، موضحًا أنه لم يتلزم بالأدوار التي يجسد فيها شخصية العاشق، وقال: "أنا أساسا ما كثير التزمت إني كون العاشق الولهان الشب الحلو الجغل ما كثير كنت بهالمواضيع".



طوني عيسى وخلافه مع ماغي بو غصن

ونفى طوني أي خلاف دائر بينه وبين زميلته الفنانة اللبناني ماغي بو غصن، إذ التقيا في جنازة الفنان الراحل جورج الراسي.

وفي ذات السياق، ألمح الفنان إلى تغير طبيعة العلاقة بينه وبين زوجها جمال سنان، مالك شركة "فيلمز إيغل"، بعدما رفض دور قدم له من قبله، مؤكدًا أن العمل عرض وطلب، ومن حقه رفض دور لا يناسبه.

انسحاب رشا بلال

ولم يكن طوني عيسى الوحيد الذي يقرر الانسحاب من العمل، فقد سبقته الممثلة السورية رشا بلال وأعلنت انسحابها؛ لأن شخصية "مرام" لم تكتب كما يجب بالنسبة لها.

ولم تكشف رشا هوية الممثلة التي ستحل محلها، أو تفاصيل أخرى عن مصير الدور.

