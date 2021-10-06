طوني عيسى يستعد لإستقبال طفلته الأولى..ويشارك صُورة زوجته الحامل!

فاجأ الممثل اللبناني طوني عيسى الجمهور بخبر حمل زوجته أمونة عيد والتي تزوجها منذ حوالي الـ 5 أشهر بحفل كبير.

طوني عيسى شارك صُورة له وهو يقبل بطن زوجته الحامل وارفقها بتعليق "السجود فقط للخالق والخلق ونحن ننتظر أجمل مخلوقة..شكرا ربّي على نعمك الكتيرة"... الجمهور بدوره وجه التهاني للممثل وزوجته وكذلك المشاهير من بينهم الإعلامية والممثلة إيمي صياح التي علقت بـ "يا 100 ألف مبروك بالسلامة يا رب"..

أما النجم السوري قصي خولي فقد علق بـ "إن شالله بالقريب بتفرحوا فيها بيناتكن"...أما جيسي عبد فقد علقت بـ "الف مبروووووك وخلاصها بالسلامة انشالله"..واضاف زميله الممثل وسام صباغ "ألف مبروك وانشاء الله بالسلامة".

زواج طوني عيسى !

الممثل اللبناني والذي دخل القفص الذهبي منذ أشهر قيل أنه تزوج فعلياً قبل الحفل الكبير الذي أقيم في لبنان، وكان الزواج قد تم في تركيا ومن بعدها تم التوجه إلى لبنان للإحتفال برفقة العائلة والأصدقاء. وخلال الحفل كان وسام صباغ قد ألقى كلمة جاء فيها "الحب من بعد غياب شايف قبرص بعيونا، ورغم الدولار القلاب، والسياسية وجنونا، وحروب وضرب وإرهاب، وحجر وفيروس كورونا، عزمونا نحنا الأصحاب، وقالوا الليلة زفونا"

أما الممثلة داليدا خليل فقد شاركت فيديو لها برفقة العرسان وارفقته بتعليق "فرحتي مش سايعتني اليوم لأنّه عم بشهد على أجمل قصة حب عرفتها من "اليوم الأوّل" وبعد 8 سنين عم تتكلّل بالزواج ألف مبروك لأجمل عروسين، بحبكن يا صديقَي العمر قصة حبكم رح تبقى المثل لكلّ اتنين مغرومين جرّبت تفرّقن الحياة بس ما قدرت لأنو اللي متلكن ما بفرّقن إلّا الموت بحبكن كتير".

آخر أعمال طوني عيسى !

طوني حالياً يعيش نجاح مسلسل "صالون زهرة" والذي جمعه بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم إضافةً إلى الممثل السوري معتصم النهار ونخبة من الوجوه، وتدور قصة العمل حول صالون نسائي في منطقة شعبية يمر بالكثير من الأحداث والمشاكل كما أنه يتم تسليط الضوء على انفجار مرفأ بيروت والذي يسبب أضرار لـ صالون زهرة.

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