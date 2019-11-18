طوني قطان: لو عاد بي الزمان سأشارك في هذا البرنامج.. وهذا الفنان نجمي المفضل!

موهبة أردنية من جذور فلسطينية شقت طريقها للنجومية بنفسها بعيداً عن برامج الهواة، حقق نجاح وانتشار جماهيري على المستوى العربي مسيرته الفنية مليئة بالنجاحات وبعيدة عن مشاكل الوسط الفني.

هو الفنان الأردني طوني قطان.. وكان لموقع البوابة لقاء خاص مع الفنان الموهوب"طوني قطان":

مبروك نجاح أخر إصداراتك الفنية فيديو كليب "كونيلي الموسيقى"

ماذا يمكنك أن تخبرنا عن عملك الأخير؟

الأغنية خفيفة تناسب ستايلي وما أقدمه، أما فيما يتعلق بالعمل كامل فهو من كلمات "عمر ساري"، والحان "محمد بشار"، والتوزيع كان من نصيب "رامي رئيس" ، بينما التصوير كان مع المخرج "عبد الرحمن عيسى".

تعتبر الموهبة الأردنية الوحيدة التي حققت شهرة واسعة دون التواجد ببرنامج هواة .. هل عدم مشارتك في أي برنامج هو قرار شخصي أو صدفة؟

لم يكن قرار شخصي، إذ لم أحصل على فرصة المشاركة في أحد برامج الهواة لذلك لم يكن لي بديل سوى أن أصدر أغاني خاصة والحمد الله حققت نجاح كبير وأطمح بالمزيد، إلا أنني أشجع هذه البرامج لأنها تسهل الطريق على أي شخص يفكر في العمل بالمجال الفني.

لو عاد بك الزمان إلى الوراء، هل تلتحق ببرامج المواهب؟ وفي حالة "نعم" أي برنامج تختار؟

إذا أتيحت لي الفرصة نعم، ولا يوجد برنامج معين، لكن على الأغلب "Arab Idol" لأنه وصل لشريحة أكبر من الجمهور.

اسم طوني قطان من الأسماء التي لم تتواجد في خلافات النجوم على الساحة الفنية، ما هو السر.. هل لأنك شخصية مسالمة؟ أم قرار فني لتجنب المشاكل؟

أنا لا أتدخل بمشاكل الفنانيين، إذ لا أراقب غيري وأركز على نجاح فني وحفلاتي، أنا من النوع الذي لا يحب أن يقيمني أحد وانا لا أحب أن أقيم أحد، ولا أعير إهتمام لما يفعله الأخرين "كل حد له رزقته" وسوف يأخذ نصيبه.

برأيك المواهب في الأردن تحديدا مظلومة أم لا تتلقى الدعم الكافي؟

ليس الأردن فقط، بشكل عام هنالك الكثير من الدول العربية، فيما يتعلق بالأردن تعود الأسباب الى: عدم وجود شركات الإنتاج إذ يقوم كل مطرب بالإنتاج لنفسه، أما في ما يتعلق بالشركات الخاصة فهي لا تستثمر في المجال الفن حتى التي لديها ميزانية تسويق عالية تفضل أن تصرفها على اللوحات الدعائية، دعايات تلفازية، مسلسلات على أن يكون شريك في فيديو كليب، ربما لم يفهموا الفكرة بعد أو لا يحبون موضوع الفن بسبب نظرة المجتمع.

أحاول تقديم أعمالي بطريقة مناسبة، واظن أن عصر الإنتاج قد انتهى مع وجود السوشال ميديا، إذ تتوفر لديك جميع وسائل التواصل الاجتماعي التي تسهل انتشارك وبالطبع مع توفر الذكاء والقدرة للفنان.

كيف تنظم حياتك العائلية؟ كونك فنان معروف وزوجتك "دانا أبو خضر" إعلامية مشهورة، هل يؤثر عملكما على حياتكما العائلية؟!

الموضوع ليس سهل أبداً، ففي كل مرة أجهز حقيبتي للسفر تأتي ابنتي " جيانا" ذات الـ3 أعوام وتسألني "وين رايح، we will miss you"، مما يشعرني بالحزن لفراقها لكن في الأخر هذا مستقبلي واكيد بحاجة إلى التضحيات، لكن أحاول أن أعوض أسرتي بقضاء أكبر وقت معهم عندما أكون في الأردن.

نفس الوضع لزوجتي "دانا"، فهي مشغولة ببرنامجها الصباحي وعملها، لكن تحاول على قدر المستطاع قضاء الوقت معي ومع الأطفال.

هل فكرت بدخول مجال التمثيل؟

أنا مثلت ببرنامج "الحب الحب" كضيف شرف لحلقتين، ومن الممكن أن أعيد التجربة عند توفر فرصة

أعمال فنية لفتت انتباهك مؤخرا؟

أكيد عمرو دياب أنا من عشاقه، وأكثر أغاني نالت إنتباهي مؤخراً "يتعلموا" و"يوم 3"

مشاريعك الفنية القادمة؟

لا شيء محدد بعد لكني أبحث عن جديد ينال إعجاب الجمهور.

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