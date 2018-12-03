ظافر العابدين خارج ماراثون دراما رمضان 2019

يغيب النجم ظافر العابدين عن المنافسة في موسم السباق الرمضاني المقبل لعام 2019، لانشغاله بعمل درامي آخر يتم الكشف والإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة ويبدأ تصويره قريباً، كما أنه لا يجد السيناريو المناسب الذى يظهر به في موسم رمضان، خاصة أن جمهوره تعود على الأدوار الجديدة والمختلفة منه، لذلك فضل الابتعاد عن هذا الموسم، حسب موقع اليوم السابع.

يشار إلى أن آخر أعمال ظافر العابدين مسلسل (ليالى أوجيني)، مع الفنانة الشابة أمينة خليل، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات، مأخوذ عن فورمات إسباني، سيناريو وحوار إنجي القاسم وسما عبد الخالق، إخراج هاني خليفة، وشارك في بطولته كل من الفنانة انتصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وكارمن بصيبص، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عز العرب.