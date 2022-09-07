ظافر العابدين يبهر جمهوره بأحدث إطلالته و بـ(نيولوك)

خضع الفنان التونسي ظافر العابدين لجلسة تصوير جديدة فى شوارع فينيسيا، خلال تواجده في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته المقامة حالياً، حيث ظهر ظافر بشكل جديد ومختلف عن المعتاد، وظهر العابدين بالشارب لأول مرة، مرتدياً قميصا صيفيا ذي ألوان جذابة، ونظارة شمسية.

هذا و شارك النجم التونسي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته االـ 79 في إيطاليا، وظهر ظافر بإطلالة كلاسيكية مميزة لفتت الأنظار. و ارتدى ظافر العابدين بدلة كلاسيكية سوداء، وأطل على جمهوره بلوك مختلف لاقى اعجاب جمهوره العريض.

يذكر أن أحدث أعمال ظافر العابديم هو فيلم (غدوة) فيلم غُدوة من بطولة و أخراج ظافر العابدين ، نجلاء بن عبد الله، البحري الرحالي،غانم الزرلي، ورباب السرايري، وأحمد برهومة.