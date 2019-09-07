ظافر العابدين يجتمع بأحمد السقا و منى زكي في (العنكبوت)

يواصل النجم ظافر العابدين تصوير مشاهده في فيلم (العنكبوت) بمدينة الأقصر، حيث يواجه النجم أحمد السقا ويجسد شخصية رجل أعمال كبير ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا، حسب موقع اليوم السابع.

فيلم (العنكبوت)، يشارك فى بطولته كل من النجمة منى زكي، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكي فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزي والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.