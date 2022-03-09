ظافر العابدين يحتفل بالمرأة في يومها العالمي

حرص الفنان التونسي ظافر العابدين على تقديم تهنئته للمرأة بمناسة الاحتفال بيومها العالمي.

ونشر ظافر العابدين عبر حسابه على موقع (إنستغرام) جزءًا من مقابلته مع مجلة GQ، تحدث فيه عن دور المرأة في حياته.

وقال ظافر العابدين: (المساواة بين المرأة والرجل موضوع يهمني جدا، لأن المجتمع لا يكون متوازنا ولا نستطيع تطويره وتحقيق أحلامنا وأحلام أولادنا إذا كانت العلاقة بين المرأة والرجل غير متكافئة).

وأضاف:(أكيد تواجد المرأة في حياتي ساعدني في تطوير نظرتي، والبداية كانت من الوالدة الله يرحمها، والآن أيضا من خلال علاقتي مع زوجتي وابنتي)

‎يذكر أن زوجة ظافر العابدين الممثلة والمغنية البريطانية جوان فاريل رافقته خلال العرض الأول لفيلمه (غُدوة) في تونس، كما رافقته أيضا ابنته ياسمين في أول ظهور إعلامي لها مع والدها.

وعرض لظافر العابدين مؤخرا الجزء الثالث من مسلسل (عروس بيروت) من بطولته، وشارك في بطولة العمل كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد ومرام علي، وهو نسخة معربة من ‏المسلسل التركي (عروس إسطنبول‎).



