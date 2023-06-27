ظافر العابدين يشوق جمهوره لعمل جديد بهذا الـ(نيولوك)

البوابة-شوّق النجم التونسي ظافر العابدين، متابعيه عبر صفحته على موقع (انستغرام) لمشروعه الدرامي الجديد من خلال نشر صورة ظهر فيها بـ(لوك) جديد، مرفقًا منشوره بتعليق قال فيه:(مشروع جديد، تحدٍّ جديد)، من دون ان يعطي أيّ تفاصيل عن طبيعة العمل و الدور.

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان ظافر العابدين كان مسلسل (عروس بيروت) في موسمه الثالث، هو من بطولة تقلا شمعون، ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، فارس ياغي، رفيق علي أحمد، علاء الزعبي، رانيا سلوان، ميا سعيد، لينا حوارنة، نور علي، ايمن عبد السلام، نوال بري، جوي حداد وآخرين،