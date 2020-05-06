ظافر العابدين يعلن عن مشاركته بالمسلسل العالمي (The Eddy)

نشر الفنان التونسي ظافر العابدين، عبر حسابه الشخصي بموقع (تويتر) بوستر مسلسله الجديد (The Eddy).

وكتب ظافر العابدين: (سعيد جداً بمشاركتي في مسلسل (The Eddy)، مع نتفليكس للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل، وآلن بول الحائز على جائزة الإيمي، والكاتب جاك ثورن الحائز على جائزة البافتا، ويبدأ العرض من ٨ مايو/ايار)، حسب موقع مصراوي.

و يحكي المسلسل عن رجل فرنسي ثري يحاول أن يتعامل مع الفوضى اليومية الناتجة عن إدارته لنادي موسيقي في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ويتكون من 8 حلقات وهو من بطولة أندريه هولاند وليلى بختي وجوانا كوليج وطاهر رحيم.