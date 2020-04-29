ظهور إعلامي جديد لصفاء أبو السعود بعد غياب طويل وهذا ما قالته

بعد غياب طويل وانقطاع أخبارها عن مواقع التواصل والشاشات، أطلت الفنانة صفاء أبو السعود من جديد ولأول مرة خلال أحد الإعلانات الرمضانية لهذا العام.

وبحسب التقارير الصحفية، أوضحت أبو السعود أن الشيء الوحيد الذي يدفعها للظهور من جديد على الشاشة هم الأطفال، وجاء ذلك خلال حديث لها في أحد الإعلانات الخاصة بالتبرع لأحد مستشفيات الأطفال حيث قالت: "إن الأطفال هم الشيء الوحيد الذي من الممكن أن نظهر لإجلهم ولإسعادهم، ويا ريت كلنا نقدر نتبرع لصالح الأطفال المرضى".

وبدأت الفنانة صفاء أبو السعود، حياتها الفنية في سن السابعة في برنامج "بابا شاور"، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار، وتخرجت منه عام 1967، ثم حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية بداية من الستينات مرورا بالسبعينيات، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال، منها أغنية "أهلا بالعيد"، والتي تعد إحدى الأغنيات الرئيسية في العيد في مصر والوطن العربي.

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