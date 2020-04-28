خادمة فيفي عبده تثير الجدل من جديد..والجمهور "الست دي متحرشة"!

عُرضت حلقة جديدة من برنامج المقالب الذي تقدمه الفنانة المصرية "فيفي عبده" والذي يحمل إسم "خلي بالك من فيفي".

ضحية فيفي كان الممثل المغربي "رفيق بو بكر"، الذي حاول الهروب من المنزل بعدما واجه أحداث غريبة فيه من قبل العامل في المنزل، الخادمة، وحتى فيفي عبده التي مثلت أنه أُغمي عليها.

ما لفت أنظار الجمهور هو ما فعلته الخادمة في بيت فيفي عبده، إذ أنها إلتصقت بياقة الممثل المغربي وأسقطته أرضاً...الجمهور علق على الموضوع بطريقة طريفة "الست دي متحرشة"، بينما هاجم البعض البرنامج بأنه من دون المستوى وما هو إلا مجرد تمثيل لكن ذلك لم يمنع فيديوهات الحلقة من الإنتشار بشكل كبير.

يذكر أن البرنامج إستضاف عدد من النجوم من بينهم "زينة رضا، سمية الخشاب، إبتسام تسكت، سعد الصغير، روجينا" ونخبة من النجوم.

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