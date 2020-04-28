حسن عسيري يجرح رامز جلال بالتحدث عن والدته المتوفاة..شاهد ردة فعل رامز!

حل الممثل السعودي "حسن العسيري" ضيفاً على برنامج رامز جلال للمقالب "رامز مجنون رسمي".

الحلقة التي بدأت كالعادة كأنها لقاء تلفزيوني مع الفنانة اليمنية "أروى"، إنقلب بعدها بدخول رامز جلال إلى الحلقة وبدء فقرة المقالب.

الممثل السعودي تمكن من أن يصبح حديث السوشال ميديا بسبب ردة فعله التي كانت نوعاً ما تحت السيطرة وبعيدة عن الصراخ، وأثنى الجمهور على ذلك بأن علقوا بـ "جسن فخر السعودية ويمثل رقي أهل السعودية"...

من جهة أخرى إنتشر مقطع وصف بـ الجارح من حلقة اليوم، إذ سأل حسن رامز "بحياة أمك باقي شي من المقالب؟" ليرد رامز "أمي متوفية.."، ليتابع حسن " أمك توفاة بسببك، قالت ما أبي ولد مثلك"..

الجمهور لاحظ ردة فعل رامز والتغير في وجهه، إذ يبدو أن الفنان السعودي قد جرحه بطريقة غير مقصودة، وأبدى رواد السوشال ميديا تعاطفهم هذه المرة مع رامز.

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