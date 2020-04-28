ظهور خاص لحفيدات عادل إمام في حلقات مسلسل "فلانتينو" (صور)

استطاعت أحد المواقع الفنية المصرية وصفحات مواقع التوصل الاجتماعي أن تلاحظ الظهور الخاص لحفيدات عادل إمام في الحلقة الثالثة من مسلسل "فلانتينو" الذي يعرض خلال شهر رمضان 2020.

وبحسب ما ذكر، فإن معرفة وتمييز الأطفال الذين ظهروا في مسلسل "فلانتينو" وتأكيد أنهن حفيدات عادل إمام كان أمراً سهلًا، نظرًا إلى أن حفيدات الزعيم يمتلكون شهرة بالأصل على منصة "تيك تيك" ونسبة كبيرة من الجمهور يعرفونهن قبل ظهورهن في المسلسل.

وجاء ظهور حفيدتا عادل إمام من ابنته سارة في أحد المشاهد في الحلقة الثالثة من مسلسل "فلانتينو" حينما كانتا في منطقة الألعاب في أحد المولات وبرفقتهما صديقتهما.





مسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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