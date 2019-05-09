ظهور خاص لكاتب مسلسل "الهيبة – الحصاد" وسيرين عبد النور تعلق على الأمر (صورة)

ظهر الكاتب باسم السلكا في الحلقة الثانية من المسلسل الأكثر مشاهدة في رمضان 2019 "الهيبة – الحصاد"، واستطاع في غضون دقائق معدودة أن يجذب الأنظار له، على الرغم أنه عُرض في ذات الحلقة المشهد الأكثر أهمية في القصة وهو لقاء بطلين العمل تيم حسن وسيرين عبد النور.

وبعد تساؤلات عدة من الجمهور المتابع حول سبب ظهور السلكا في العمل، علق كاتب الهيبة عبر حسابه على تويتر وقال: " يا جماعة معقول بحلقة اليوم الكل عم يحكي عن لقائي بجبل وما حدا انتبه عن لقاء جبل بنور؟ أتمنى متابعة شاملة يا جماعة... كل الخطوط الدرامية خير وبركة"، عبدالنور بدورها علقت على تغريدة السلكا، مضيفة في شكل مازح: "من سرق منا المشاهد اليوم؟".

ومن المتوقع أن تبدأ الأحداث بأخذ منحنى آخر خاصة بعد لقاء جبل بالمذيعة نور، إذ ستجمعهما علاقة حب رومانسية خلال الحلقات القادمة، وفي المقابل يزداد الخطر حول جبل شيخ الجبل الذي سافر إلى بيروت في هذا الجزء لعلاج ابن عمه شاهين ورعايته.

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