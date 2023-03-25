ظهور رمضاني مفاجىء لأحمد الفيشاوي و سبحة والده الراحل!

البوابة-أثار الفنان أحمد الفيشاوي الاستغراب بأحدث ظهور له عبر حسابه على موقع (إنستغرام).

وظهر الفيشاوي في الصورة وهو بجوار مصحف ويحمل سبحة سبحة تعود لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وعلق قائلا: (أعتقد أن باب ربنا عمره مابيتقفل على أى حد في أي وقت ... مع سبحة الفنان الأستاذ الكبير فاروق الفيشاوي التي لم تفارقه أخر ثلاث سنوات في حياته).

وفنيا، يستعد الفنان لعرض فيلمه الكوميدي الاجتماعي الجديد (رهبة)، والذي انتهى من تصويره مؤخرا. الفيلم من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد لطفي، ثراء جميل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، احمد رمزي، ياسر الطوبجي، وهو من إخراج رضا عبد الرزاق، وتأليف محمد علام، ومن المقرر طرح العمل في موسم عيد الفطر المقبل 2023.