ظهور مفاجىء لعبلة كامل بعد طول غياب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل بعد غياب فترة طويلة بعيدا عن الإعلام .

وظهرت عبلة كامل خلال الصورة وهي في المطار وعائدة من السعودية بعد أدائها مناسك العمرة برفقة شاب غير معلوم للجمهور.

وتساءل الجمهور حول هوية الشاب، حيث رجح البعض أن يكون أحد جمهورها، أو أنه زوج أحد ابنتيها .

يذكر أن الفنانة القديرة عبلة كامل و رغم ابتعادها عن الأضواء والسوشيال ميديا، تعرضت لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث نشرت العديد من الأخبار التي تزعم أنها تصارع السرطان في المرحلة الأخيرة، وسرعان ما انتشرت الشائعة وغزت السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية، في حين لم ترد الفنانة بأي شكل، لكن تم نفي الشائعة من قبل زوجها الأسبق الفنان القدير أحمد كمال، والذي أكد أن ما يقال غير صحيح وأن عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة.