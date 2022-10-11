  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ظهور مفاجىء لعبلة كامل بعد طول غياب

ظهور مفاجىء لعبلة كامل بعد طول غياب

سهير العابد

سهير العابد

منشور 11 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:24
عبلة كامل
عبلة كامل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور للفنانة عبلة كامل بعد غياب فترة طويلة  بعيدا عن الإعلام .

اقرأ ايضاًبعد تضارب الأنباء عن وضعها الصحي: عبلة كامل تخرج عن صمتهابعد تضارب الأنباء عن وضعها الصحي: عبلة كامل تخرج عن صمتها

وظهرت عبلة كامل خلال الصورة وهي في المطار وعائدة من السعودية بعد أدائها مناسك العمرة برفقة شاب غير معلوم للجمهور.

وتساءل الجمهور حول هوية الشاب، حيث رجح البعض أن يكون أحد جمهورها، أو أنه زوج أحد ابنتيها .

يذكر أن الفنانة القديرة عبلة كامل و رغم ابتعادها عن الأضواء والسوشيال ميديا، تعرضت لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث نشرت العديد من الأخبار التي تزعم أنها تصارع السرطان في المرحلة الأخيرة، وسرعان ما انتشرت الشائعة وغزت السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية، في حين لم ترد الفنانة بأي شكل، لكن تم نفي الشائعة من قبل زوجها الأسبق الفنان القدير أحمد كمال، والذي أكد أن ما يقال غير صحيح وأن عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة.

 

كلمات دالة:عبلة كامل

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...