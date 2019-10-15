ظهور نادر لابنة رانيا فريد شوقي و جمالها يخطف الأنظار

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ(ملك عوض) ابنه الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي.

وظهرت ملك مع والدتها رانيا فريد شوقي في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

ونالت صورة ملك العديد من التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بأنها ورثت جمال والدتها.

يذكر أن ملك عوض تعمل كموديل وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام)، صورًا من مشاركتها في عدد من عروض الأزياء.

المعروف أن الفنانة رانيا فريد شوقي لديها ابنتين من أول أزواجها مصصم الرقصات عاطف عوض، وهما ملك وفريدة.