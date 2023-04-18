ظهور نادر لشمس البارودي و حسن يوسف في عيد ميلاده الـ89

البوابة-احتفل الفنان حسن يوسف بعيد ميلاده وسط عائلته وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وعدد من الأهل والأصدقاء والمقربين.

هذا وظهر يوسف و هو يحتفل بعيد ميلاده الـ 89 ويقطع قالب الكعك، وقد بدا بملامح صادمة حيث بدا عليه التقدم في السن فظهر بشعر أبيض و بظهر منحني .

حسن يوسف كان قد قال خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج:(أنا فاهم شهر رمضان صح.. رمضان هو الحصالة اللي الواحد بيحوش فيها رصيد يقابل به ربنا يبقى معاه رصيد لأن رمضان بييجي مرة واحدة في العام).

وأضاف حسن يوسف: (يجب أن نزيد من قراءة القرآن في شهر رمضان، وكذلك الذكر، ونؤدي النوافل)، مستشهدا بقول الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).