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ظهور نادر لشمس البارودي و حسن يوسف في عيد ميلاده الـ89

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 18 نيسان / أبريل 2023 - 02:26
حسن يوسف و شمس البارودي
حسن يوسف و شمس البارودي

البوابة-احتفل الفنان حسن يوسف بعيد ميلاده وسط عائلته وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وعدد من الأهل والأصدقاء والمقربين.

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هذا وظهر يوسف و هو يحتفل بعيد ميلاده الـ 89 ويقطع قالب الكعك، وقد بدا بملامح صادمة  حيث بدا عليه التقدم في السن فظهر بشعر أبيض و بظهر منحني .

حسن يوسف كان قد قال خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج:(أنا فاهم شهر رمضان صح.. رمضان هو الحصالة اللي الواحد بيحوش فيها رصيد يقابل به ربنا يبقى معاه رصيد لأن رمضان بييجي مرة واحدة في العام).

وأضاف حسن يوسف: (يجب أن نزيد من قراءة القرآن في شهر رمضان، وكذلك الذكر، ونؤدي النوافل)، مستشهدا بقول الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

كلمات دالة:حسن يوسفشمس البارودي

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