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ظهور نادر لشيري عادل و والدتها في ذكرى ميلادها

منشور 02 شباط / فبراير 2022 - 03:30
شيري عادل
شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل ، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير( إنستغرام )، صورة تجمعها بوالدتها .

وعلقت شيري قائلة: (أنا محظوظة كثيرا لأنني ابنتك، سعيدة لأنك والدتي، لا يمكن أن أوفي حقك من الشكر فأنتِ بالنسبة لي العالم كله.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبة قلبي.. أحبك دائما).

و فنيا، تصور الفنانة شيري عادل مشاهدها في مسلسل (الرواية)، الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل تتورط فيها أطراف كثيرة وتحدث جريمة القتل أثناء افتتاح العرض المسرحي في إطار درامي مشوق.وتجسد الفنانة شيري عادل، شخصية فريدة التي تعمل صحفية وتبدأ رحلة البحث عن الجاني.

مسلسل (الرواية) تأليف شادي محسن وأمير شوقي، وإخراج أمير شوقي.

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