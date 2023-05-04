ظهور نادر للنجمة بوسي بعد طول غياب...شاهد كيف أصبح شكلها

البوابة-نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة لوالدتها النجمة المصرية المعتزلة بوسي بعد غياب طويل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام).

وظهرت الفنانه بوسي بلوك جديد وهي تقص شعرها وتغير شكلها ليبدو أصغر سناً، مما جعل المتابعين يتفاعلون مع الصورة بشكل كبير وعبروا عن إعجابهم بالمظهر الجديد الذي ظهرت به.

يذكر أن الفنانة بوسي كانت قد تحدثت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (The Insider بالعربي) عن سبب ابتعادها عن الفن قائلة: (مش عارفه هل حان وقت الاعتزال ام لا),

وأضافت: (أنا بحب المرحلة التى أعيشها فى الوقت الحالي و ويمكن اقول كفاية ما قدمته على الشاشة ولكن لا أعلم ما اذا كان ذلك بوادر لقرار الاعتزال ام لا، ولكن انا حاليا اعيش مع أسرتي وبناتي بعيدا عن الفن والتصوير وغيره).