شاهد: ظهور نادر لياسر العظمة و زوجته و أبناءه

ياسر العظمة

إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة، جمعت الممثل السوري ياسر العظمة و زوجته وولديه.

ولفتت زوجة العظمة الأنظار، وركّز المتابعون على وسامة ولديه الشابين، فيما تساءل الكثيرون عن درجة الشبه بينهما وبين والديهما، حسب موقع الفن.

يُذكر أن ياسر العظمة وقّع عقداً مع إحدى شركات الإنتاج السورية في دمشق، واتفقا على إنجاز مسلسل سلسلة جديدة من (مرايا)، في الموسم الرمضاني المقبل 2019. ويعود آخر ظهور لهذا العمل الكوميدي الشهير إلى عام 2013، حيث صور بالجزائر لكنه لم يلق النجاح المنتظر.