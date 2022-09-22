ظهور نيللي كريم في مهرجان القاهرة يثير التكهنات بانفصالها عن زوجها

أثارت الفنانة نيللي كريم الجدل مرة أخرى حول انفصالها عن زوجها هشام عاشور وذلك بعد ظهورها للمرة الأولى في مهرجان القاهرة للدراما بمفردها، بدون زوجها هشام عاشور الذي كان يحرص دائما على التواجد معها.

نيللي كريم شاركت امتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام)، فيديو و صور لها وهي تستعرض إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما، حيث ظهرت نيللي كريم في إطلالتها الجذابة بفستان أسود ومكياج ناعم بسيط .

يذكر ان شائعات انفصال الفنانة عن زوجها تصدرت صفحات التواصل الإجتماعي بعد اختفاء زوجها هشام عاشور من مواقع السوشيال ميديا وغلق جميع صفحاته على الإنترنت، وهو ما جعل البعض يشكك فى استكمال علاقته بنيللي كريم وبدأوا يتساءلون حول علاقتهما وهل هذا الاختفاء طبيعي أم بسبب خلافات بينهما.