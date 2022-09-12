بعد اختفاء زوجها..نيللي كريم تنفي شائعات انفصالها بصورة

أثار اختفاء لاعب الاسكواتش المصري هشام عاشور عن موقع "إنستغرام" حالة من الجدل؛ لاسيما بعد مرور عام على زواجه من الفنانة المصري نيللي كريم .

نيللي كريم تنفي شائعات انفصالها

وأعتقد الكثيرون أن نيللي عملت على إلغاء متابعة حساب زوجها على "إنستغرام"؛ ما أثار شائعات انفصالهما، إلَّا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هشام أغلق حسابه نهائيًا، ما أدى إلى اختفاء حسابه من قائمة المتابعين لديها.

ونفت نيللي شائعات انفصالها عبر نشر صورة تجمعها بزوجها عبر خاصية إنستغرام ستوري، تظهر فيها مُتكئة على كتف زوجها.

نيللي كريم في عمل صعيدي جديد

وفي وقت سابق، نشرت نيللي عدد من الصور بالأبيض والأسود ترتدي فيهم الزي الصعيدي على صفحتها الرسمية، ووجهت سؤالا لماتبعها حول اسم العمل القادم، وكتبت: "تفتكروا مسلسل رمضان 2023 الصعيدي هيكون اسمه ايه؟ وايه اسم الشخصيه؟".

وكانت نيللي قد أعلنت بدء تحضيرات موسم رمضان المقبل 2023، بعمل صعيدى لأول مرة، بالتعاون مع الكاتب والسيناريست مدحت العدل،وكتبت نيللي، في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "مش هقدم نكد في رمضان الجاي!.. أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد، والمسلسل دراما مش نكد".

وأضافت: "ما زال أستاذ مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل، وأنا أصور حاليًا مشاهدي من مسلسل (روز وليلي) مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا، الذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل".