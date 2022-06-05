  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. عائلة أم كلثوم ترفع قضية ضد المسيء لها.. قد تصل العقوبة لـ3 سنوات سجن

عائلة أم كلثوم ترفع قضية ضد المسيء لها.. قد تصل العقوبة لـ3 سنوات سجن

منشور 05 حزيران / يونيو 2022 - 10:48
أم كلثوم
أم كلثوم

تعرَّض الشاعر المصري، ناصر دويدار، للهجوم بعد تطاوله على الفنانة الراحلة أم كلثوم وإساءته لها بتصريحاته التي أطلقها خلال ندوة نظمها اتحاد الكتاب المصري بعنوان "الأغنية المصرية وجدان أمة" قبل عدة أيام.

اقرأ ايضاًالكاتبة زليخة أبو ريشة تثير جدلًا في الأردن.. طالبت برفع أذان العشاء بصوت أم كلثومالكاتبة زليخة أبو ريشة تثير جدلًا في الأردن.. طالبت برفع أذان العشاء بصوت أم كلثوم

وأساء ناصر دويدار لأم كلثوم مُشيرًا إلى أنها تزوجت 11 مرة، وصادقت 11 مرة، كما استغلت عشيقها الشاعر أحمد رامي مُستخدمًا التعبير الشعبي المصري "لعبته على الشناكل"، الذي يدل على التحكم والسيطرة، وأضاف: "أم كلثوم كانت سيدة أنانية، والعلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة الذئب بفريسته".

 

وبدورها ردت أسرة الفنانة الراحلة على تصريحات دويدار عن طريق تفويض المستشار القانوني، ياسر قنطوش، لإتخاذ الإجراءات القانونية، وصرَّح الأخير أن العقوبة المقررة قد تصل إلى 3 سنوات؛ إذ سيرفع عليه دعوى قضائية بتهمه خدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيء.

اقرأ ايضاًالكاتبة زليخة أبو ريشة تثير جدلًا في الأردن.. طالبت برفع أذان العشاء بصوت أم كلثوميهود يُسلطِنون على أغاني أم كلثوم.. قرصنة جديدة للفن العربي

وبعد الهجوم العنيف عليه، اعتذر ناصر دويدار عن تصريحاته، وقال أنه لا يمكن أن يسئ لأم كلثوم الرمز الوطني الذي ساعد مصر في الكثير من الأزمات.

من جهة أخرى، رفض الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، من التطاول والتجاوز في حق الفنانين المصريين الذي شكلوا رموزًا هامة في وجدان وتراث الثقافة. بالإضافة إلى ذلك، تقدمت جمعية المؤلفين والملحنين في بلاغ للنائب العام ضد الشاعر لإساءته  للشاعر الكبير أحمد رامي، والذي يُعد أحد رموز ومؤسسي جمعية المؤلفين والملحنين وكذلك أم كلثوم.

 

كلمات دالة:أم كلثوم

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...