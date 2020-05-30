عائلة الراحل حسن حسني تعتذر عن تقبل العزاء بسبب (كورونا)

أكدت نقابة المهن التمثيلية أن جنازة الفنان الكبير حسن حسني سوف تشيع من مستشفى دار الفؤاد صباح اليوم إلى مدافن الأسرة بطريق الفيوم ظهرا، ولن تستقبل عائلته العزاء التزاما بقرارات التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

وغيب الموت الفنان الكبير عن عمر يناهز الـ89 عاما متأثرا بازمة قلبية، بعد مسيرة حافلة من العطاء.

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).