عائلة الفنان الراحل طلال مداح تحصل على استثناء وتوجه شكرها للسلطات السعودية

كشفت عائلة الفنان السعودي الراحل طلال مداح عن منح السلطات السعودية استثناء خاص لعائلة الفنانة الراحل شاكرين السلطات المختصة على هذا القرار

عائلة طلال مداح تحصل على استثناء خاص

قال الإعلامي السعودي احمد العرفج من خلال برنامجه "يا هلا" ان السلطات السعودية أصدرت قرار بايقاف ازالة منزل الفنان السعودي الراحل في محافة جدة

وكانت اسرة الفنان الراحل قد حصلت على قرار باستثناء ازالة منزل طلال مداح بعد صدور قرار يقضي بازالة كافة العشوائيات في محافظة جدة

وجاء قرار منع الإزالة بعد عدة مناشدات إعلامية حيث ان منزل الفنان الراحل يتواجد في المناطق التي يشملها قرار الازالة، وكشف محمد نجل الفنان الراحل في حواره مع العرفج ان المنزل كان يضم 20 نخلة في ساحته الا انهم خسروا 10 نخلات

أرملة الراحل طلال مداح توجه شكرها للحكومة السعودية

وجهت أسرة الفنان الراحل شكرهم للحكومة بعد قرار الاستثناء، ومن جانبها كتبت السيدة عائشة خزام أرملة الفنان السعودي الراحل عبر حسابها في تويتر: "الشكر الموصول كل من ساندنا ووقف معنا من الأخوة والأخوات لعدم هدم وإزالة منزل طلال رحمه الله في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشكر الدكتور أحمد العرفج على مساندته لنا وإيصال صوتنا للمسؤولين، كما أشكر لجنة الإزالة في الأمانة لوقف الإزالة"

فيما كتبت اخلاص ابنة الفنان الراحل عبر حسابها في تويتر: "شكرا لكل من ساعد وساهم لبقاء منزل الوالد أخيرا تحقق الحلم بعد الله ثم مساندتكم"

أما نجل الفنان الراحل "احمد" فقال: " شكراً لكل من ساهم في إيقاف هدم منزل الوالد الله يرحمه ولكل الأخوة والأخوات بمواقع التواصل الاجتماعي لدعمهم ووقوفهم بجانبنا"

أما ابن شقيق الراحل طلال مداح فكشف بعض التفاصيل عن المنزل وقال، إن هذا المنزل هو اول منزل اشتراه طلال مداح حيث انه بدأ حياته الفنية من مدينة جدة

وكانت اخلاص طلال مداح قد قالت في وقت سابق ان هذا المنزل يعبر عن حياة الفنان الراحل، وقدمت اقترح بتحويل المنزل الى متحف فني واكدت ان والدتها رفضت بيع المنزل بالرغم من تبقيها الكثير من العروض