عائلة كارداشيان تُهدي طفل باريس هيلتون هدية فاخرة وغريبة.. ماهي؟

أعلنت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع "باريس هيلتون" وزوجها رجل الأعمال "كارتر ريوم" عن استقبالهما لطفلهما الأول عن طريق أم بديلة.

باريس هيلتون تتلقّى هدية من عائلة كارداشيان

كشفت نجمة الواقع ووريثة فنادق هيلتون "باريس هيلتون" بأنها تلقّت العديد من الهدايا بمناسبة استقبالها بطفلها الاول من قبل عدد من أصدقائها المقرّبين ومن بينهم عائلة كارداشيان وبشكل خاص كيم وكورتني ووالدتهما كريس جينر.

وأوضحت عارضة الأزياء الشهيرة بأن نجوم تلفزيون الواقع كيم وكورتني ووالدتهما كريس قدموا لها هدية غريبة وضخمة وكانت عبارة عن مجسّم ضخم لحيوان "ألباكة" بحجم عملاق.

وتحدّثت عارضة الأزياء حول الهدية بقولها: "إن الحيوان ليس حقيقياً لكنّه رائع جداً، لقد وضعته امام بيتي وهو أجمل شيء فأنا أعانقه في كل يوم".

باريس هيلتون تتحدّث عن تجربتها مع الأمومة

وتحدثت عارضة الازياء هيلتون عن شعورالأمومة بعد ترحيبها بطفلها الأول قبل مدة، حيث قالت: "هذا الشعور بالحب عندما ترى طفلك للمرة الأولى لا تعرفه الا عندما تختبره وهو واحد من أكثر المشاعر السحريّة والرائعة في العالم، أنا أحب ملاكي الصغير".

وخلال وقت سابق تحدّثت عارضة الأزياء باريس هيلتون حول تشجيع صديقتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لها بخصوص تجميد بويضاتها حتى تتمكن من إنجاب طفلها عن طريق أم بديلة.

وكانت وريثة سلسلة فنادق هيلتون قد اعلنت في شهر يناير الماضي عن استقبال طفلها الأول وكشفت عن جنسه وهو ذكر عن طريق أم بديلة.