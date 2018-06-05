عابد فهد يكشف عن أكثر شيء يزعجه في زوجته وكيف تعرفوا إلى بعضهما قبل الإرتباط

عابد فهد

حل الفنان القدير عابد فهد ضيفًا على برنامج "مجموعة إنسان" واللذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، على شاشة الإم بي سي.

وكان قد كشف عن أكثر شيء يزعجه من زوجته "زينة اليازجي" وهو خوفها الكبير على العائلة وحرصها الزائد والقلق الدائم الغير مبرر، حيث أكد لها أنه دائمًا ما يحاول أن يذكرها بأن كل شيء على ما يرام ولا داعي للقلق والخوف وأن كل شيء سيكون جيدًا دون الحاجة للتخوف من أي شيء.

وصرّح الفنان عابد فهد عن طريقة تعرفه إلى زوجته زينة اليازجي وكيف تم الإرتباط ببعضهما، حيث أخبره أخيه المقيم في اللاذقية آنذاك أن هناك جارة حسنة الخلق وجميلة وأريد أن أعرفك إليها لأنها أنهت دراستها في مجال الإعلام وتحتاج من يدعمها لتظهر في الإعلام.

ومن المواقف الطريفة التي حصلت، أنه بعد ما قام بأخذ رقمها من أخيه ليتم الإتفاق والذهاب إلى الأذاعة، قال لها أنا عابد فهد، وكان متوقعا أن تكون ردة الفعل كما هي دائما من المعجبين، ولكن لم تكن هناك أي ردة فعل من قبل زينة اليازجي آنذاك.

وقال أنه منذ ذاك الوقت عندما التقى بها وذهبوا إلى الإذاعة أنها هذه السيدة التي أريدها في منزلي، وتم النصيب ما بينهم.

على صعيد آخر، يشارك النجم عابد فهد في السباق الرمضاني في مسلسل "طريق" بجانب النجمة نادين نجيم، وأيضًا كان له ظهور كضيف شرف في مسلسل "هارون الرشيد" بجانب النجم قصي خولي.

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