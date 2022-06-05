عابد فهد يحتفل بتخرج ابنته ليونا في دبي

احتفل الفنان السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي بتخرج ابنتهما ليونا من الجامعة في دبي، وأعربا عن فخرهما بها عبر حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك عابد فهد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام سلسلة منشورات عبر خاصية الستوري يعبر فيها عن فخره بتخرج ابنته من الجامعة، حيث شارك فيديو لحفل تخرجها أثناء استلامها الشهادة، كما استعرض بعض لمحات الاحتفال العائلي.
وكان من بين الصور التي نشرها، لقطة لطيفة تجمعه بابنته ليونا مُرتديةً زي تخرجها الأحمر، وأسفله ارتدت فستانًا أبيض قصير، بينما سرَّحت شعرها القصير على شكل تموجات بسيطة، وصبغت جزء من غرتها الأمامية باللون الأشقر البلاتيني.
ونشرت زينة يازجي صورة عائلية تجمعها بزوجها عابد فهد وابنتها ليونا، وابنها تيم، بالإضافة إلى شاب ثالث. بينما استعرضت قالب الحلوى الوردي والبالونات الصفراء.
وفي وقت سابق، تحدّث عابد فهد عن حياته الشخصية والمهنية طوال السنوات الماضية منذ باياته المهنية حتى نجاحاته الحالية، خلال مقابلة له مع الاعلامية جيسيكا عازار على قناة mtv.
وكشف الفنان السوري أنه عمل كمساعد مخرج في اذاعة دمشق حيث بث عن طريق الخطأ أغنية ممنوعة؛ مما أدى إلى فصله عن عمله حيث بقي عام كامل بلا عمل، ثم عرض عليه هاني السعدي مسلسل "أنصاف مجانين" وهنا كانت بداياته الفنية.
كما تطرق للحديث عن لقائه الأول بزوجته في منزلها بعدما طلب منه شقيقه لقائها ليساعدها في التقدّم لوظيفة في الاذاعة والتلفزيون باعتبار أنها جميلة جداً وابنة عائلة محترمة.
وبالرغم من أنه كان رافض لفكرة الارتباط لأن وضعه لم يكن يسمح بذلك؛ لكنه غيّر رأيه فور رؤيتها.
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