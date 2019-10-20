عابد فهد يكشف عن السبب الحقيقي لوفاة شوقي الماجري

كشف الفنان السوري عابد فهد، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المخرج التونسي شوقي الماجري، والذي رحل عن عالمنا يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

عابد فهد، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع (إنستجرام): (رحل الماجري بهدوء وبصمت.. في الثالثة صباحاً بعدما لبس حذاءه وطلب سيارة أجرة ليصل إلى المشفى لينقذ نفسه من ألم في رقبته، كما قيل له إنه انقراص في فقرات الرقبة والغضروف منذ أسبوع، وهو لم يعلم أن الأبهر ينازع)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأضاف: (لم يكتشف أحد ما لم يعلم به الماجري وهو أن شريان الحياة ينازع وأنّ عليه الذهاب للطبيب المختص ليجري له قسطرة.. رحمك الله، وهذا ما حصل مع أديب خير منذ خمس سنوات الرحمة للجميع).

يذكر أن عزاء المخرج الراحل كان قد أقيم في مصر وتونس وكذلك في سوريا نظمه له الفنانة شكران مرتجى والفنانة سلافة معمار.



