عاجل: سجن شادي خلف لـ3 سنوات بعد اغتصابه 7 فتيات.. والمتابعون غاضبون!

أثار الفنان المصري شادي خلف موجة من الغضب والجدل بعد اتهامه بالاعتداء واغتصاب 7 فتيات في ورشة تدريب تمثيل مملوكة له في شهر يونيو العام الماضي، وقد أحيل إلى النيابة العامة لبت في قضيته واختيار العقوبة المناسبة لارتكابه جرائم شنيعة بحق الفتيات.

حكم المحكمة في قضية شادي خلف

وبعد مرور ما يقرب العام على قضيته وشغلها الرأي العام والشارع المصري، قضت محكمة الجنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير، بعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات على شادي خلف.

رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحبس شادي خلف لثلاث سنوات

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم إزاء مدة العقوبة القصيرة التي لا تلقى لجريمة مروعة كهذه، فكتبت إحداهن: ".. تفتكروا يعني ٣ سنوات عقوبه .. ها تؤثر في واحد جبله ما عندوش احساس زى ده .،،؟؟؟؟؟؟".

وأضاف آخر: "حرام ٣ سنين بس يستاهل عشر سنين"، وتابعت أخرى: ".... يعني يغتصب ٧ فتيات ويضيع حياتهم و٣ سنوات حبس فقط .. انتوا كده بتشجعوهم علي الرذيله والفسق و الجرم وقلة الادب!".

وكتبت إحداهن بنبرة غاضبة: "يجب ان يعدم في ميدان عام و امام الجميع .. حتي لا يجرؤ اي شاب في ان يفكر ان يسلك مسلكه مره اخرى .. يكون عبره لمن لا يعتبر".

تفاصيل قضية شادي خلف

يذكر أن القضية بدأت مجرياتها في شهر حزيران الماضي بعدما نشر شاب يدعى مجدي عبدالرحمن عدة منشورات تحوي قصص صادمة للفتيات اللواتي تعرضن للتحرش والاغتصاب خلال دورة التمثيل التي أقامها شادي خلف بإقامتها، إلَّا أنه لم يذكر اسمه صراحة بل كتب أول حرفين من اسمه.

وقررت سبع فيتات من بعدها الخروج عن صمتهن وتقديم بلاغ للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقاتها وأحالت الفنان لمحكمة الجنايا.

قصة إحدى ضحايا شادي خلف

وروَّت إحدى الفتيات تجربتها المؤلمة والوحشية على يدي خلف، وقالت: "فجأة وبدون مقدمات أخد مساحة عمري ما سمحت له بيها قرب مني ودخل إيده جوه هدومي ولزق فيا بشكل مرعب وحشر عضوه بين رجليا بشكل مؤلم".

شادي خلف وزواجه من ابنة عبدالرحمن الأبنودي

يذكر أن خلف تزوَّج من آية، ابنة الشاعر المصري الشهير عبدالرحمن الأبنودي، في شهر أكتوبر من عام 2015، وأقام شادي حفل زفاف حضره عدد من نجوم الفن في مصر.