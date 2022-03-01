عاجل: محمود المهدي يعلن انفصاله للمرة الثانية عن منة عرفة

في صدمة غير متوقعة للجمهور اعلن الفنان محمود المهدي انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية منة عرفة للمرة الثانية عبر حسابه في انستغرام وكشف من خلال منشور له قائلًا: "تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني" وقال في منشور اخر: "ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا، الحمد لله

الجمهور يعبر عن صدمته من انفصال محمود المهدي ومنة عرفه

عبر الجمهور عن صدمتهم الكبيرة لهذا الانفصال الذي يأتي بعد ما يقارب الـ 4 أشهر من الانفصال الأول، خاصة ان الانفصال جاء في التزامن مع المشاكل التي يخوضها محمود المهدي مع نقيب الممثلين أشرف زكي وانتقاده لعدد من النجمات من بينهم الفنانة الهام شاهين

وبحسب منشور المهدي راح البعض للتحليل بأن المشاكل التي سببها المهدي مع النقابة والنجمات وراء انفصاله عن منة عرفة مما يشير أنها رفضت مساندته في محنته هذه حتى لا يتعرض مستقبلها المهني لأي مشاكل

من جانبها التزمت الفنانة منة عرفة الصمت ازاء اعلان زوجها انفصالهما رسميًا واكتفت بنشر الادعية عبر ستوري حسابها في انستغرام، فيما اعتبر البعض أن علاقتهما مثيرة للجدل وغير متزنة خاصة ان المهدي بدأ بإطلاق الكثير من التصريحات الغريبة بعد ارتباطه بـ منة عرفة وراح البعض للتعليق أنه استغل زوجته للظهور

