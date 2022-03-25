عاجل: وفاة الفنان أحمد حلاوة بعد معاناة مع كورونا

توفي منذ قليل الفنان المصري أحمد حلاوة عن 73 عامًا بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد الذي اصيب به قبل ما يقارب الشهر

وفاة احمد حلاوة

اصيب الفنان المصري بفيروس كورونا المستجد ودخل العناية المركزة ونشر نجله منشور عبر فيسبوك طالب من خلاله الجمهور الدعاء له

وفي وقت لاحق أعلن عن تحس صحة الفنان المصري وخروجه من المستشفى وخرج الفنان الراحل بفيديو ليطمئن جمهوره على صحته الا ان صحته عادت وتدهورت ليدخل العناية المركزة مجددًا ويفارق الحياة اليوم

وكانت قد انتشرت قبل ايام شائعات عن وفاة الفنان المصري الا انه ابنته هبه نفت هذه الاخبار لكنها اكدت انه صحته بحالة سيئة، ومن جانبه نفى نقيب الفنانين اشرف زكي خبر الوفاة الا انه كشف أن الفنان المصري يعاني من مشاكل في التنفسي بسبب تداعيات الفيروس.

يُشار إلى أن فيروس كورونا تسبب بحصد عدد من ارواح المشاهير من بينهم الفنانة رجاء الجداوي والفنان الكوميدي سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز

ودخل الفنان الراحل قبل وفاته في غيبوبة، وهو ما أثار قلق عائلته وجمهوره، وكان الفنان الراحل قد شارك بالموسم الرمضاني الماضي في مسلسل الاختيار 2 الذي حمل اسم رجال الظل بشخصية عم عادل كما شارك في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين الى جانب كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني وجسد شخصية مختار