عاجل: وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد الاعتداء عليه في مصر

توفي الفنان الأردني أشرف طلفاح اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل مجهول دخل إثره في غيبوبة.

وفاة أشرف طلفاح

وكشف نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي الأخبار المفجعة في منشور شاركه عبرحسابه في "فيسبوك"، جاء فيه: "رحيل مفجع وفقد موجع..الزميل اشرف طلفاح في ذمة الله..بعد اعتداء أثم..اللهـم اجبر مصابنا".

كما أكَّد المخرج المصري سامر الخضر الأنباء، وكتب في منشور له: "رحم الله الزميل أشرف طلقاح..عزائنا مشترك".

كما كشف في منشور آخر: "جثمان المرحوم أشرف في القصر القديم مقابل حديقه أم كلثوم وليس القصر العيني في غرفة طوارئ زيرو هكذا اسمها..للاخوه الاردنيين اللذين يسألوا عن المرحوم ويريدوا القيام بالتنسيق والواجب".

ولم تذكر وسائل الإعلام الأردنية مزيدا من التفاصيل حول واقعة وفاة أشرف طلفاح.

تعرض أشرف طلفاح للاعتداء في مصر

وفي وقت سابق، كشف محمد العبادي أن أشرف طلفاح تعرض للضرب المبرح من قبل شخص مجهول؛ ما سبب له نزيف حاد في الدماغ دخل على إثره في غيبوبة، لافتًا إلى أن حالته حرجة.

وكتب في منشور نشره عبر حسابه في "فيسبوك": "تعرض الفنان اشرف طلفاح الى اعتداء في جمهـورية مصر العربيه ويرقد على سرير الشفاء في حاله خطيره ( نزيف في الدماغ وغيبوبه )".

وأضاف: "تفيد المعلومات وبعد اتصالاتي المستمره واخرهـا مع معالي سفيرنا في مصر امجد العضايله ان الأمن المصري ما زال يحقق في الحادثه ولم ترد نتائج بعد".

وطالب بالتدخل السريع، قائلًا: "نتمنى للزميل الشفاء العاجل نطالب بالتدخل الرسمي السريع لكشف ملابسات الحادث الأليم".

من هو الفنان أشرف طلفاح

الفنان الأردني أشرف طلفاح من مواليد عمان عام 1975، وهو حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من كلية الفنون في جامعة اليرموك شمالي الاردن عام 1997.

حصل على درجة الماجستير في الإخراج ثم توجه للحصول على درجة الدكتوراه، لكنه لم يستمر في الدراسة لرغبته في المشاركة في العمل الفني الفعلي بدلا من الاقتصار على الجانب الأكاديمي.