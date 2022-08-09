عاجل: وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل

أعلن نقيب الفنانون الأردنيون محمد يوسف العبادي عن وفاة الفنان الأردني داوود جلاجل مساء اليوم الثلاثاء التاسع من اغسطس 2022

وكشف النقيب محمد العبادي ان النقابة ستقوم بنشر بيان من أجل كل ما يتعلق بترتيبات الجنازة والعزاء للفنان الأردني الراحل

من هو داوود جلاجل؟

ولد الفنان الأردني في عام 1947 في مدينة القدس، وهو من رواد الدراما في المملكة الأردنية الهاشمية، ويعتبر واحد من أبرز الوجوه في الفن الأردني

كما شارك الفنان الأردني بعدد من الاعمال العربية وخاصة البدوية، من أبرزها مسلسل راس غليص، ويملك الفنان الراحل في رصيده الكثير من الأعمال المميزة

تزوج الفنان الراحل من السيدة السيدة ناهد وأنجب ولدين الأكبر ليث ويعمل مديراً مالياً في إحدى الشركات، والثاني غيث ويعمل مهندس كهربائي الا انه احترف الرياضة لاحقًا وسافر إلى دبي للعمل هناك.

وتوفيت السيدة ناهد في وقت سابق قبل سنوات بعد معاناة مع المرض، الا ان الفنان الراحل حاول دعمها في سنوات حياتها الأخيرة

أعمال الفنان الراحل داوود جلاجل