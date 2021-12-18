عاجل: وفاة الفنان الأردني غسان المشيني

غيب الموت اليوم الفنان الأردني غسان المشيني عن 70 عامًا اثر تعرضه لازمة قلبية مفاجئة، وشكلت وفاته صدمة كبيرة في الوسط الفني الأردني.

من هو غسان المشيني؟

اسمه بالكامل غسان اسحق عودة المشيني من مواليد عام 1952، ينتمي الفنان الراحل لعائلة فنية فوالده هو الإعلامي الاذاعي اسحق المشيني، أما شقيقها فهما نبيل المشيني واسامة المشيني اللذين عملا ايضًا في الفن\

حاصل على البكالوريوس في المسرح من جامعة القاهرة عام 1980، وكان الراحل عضوًا في نقابة الفنانيين الاردنيين، بدأ الراحل مشواره في الفن من المسرح.

مشواره في المسرح بدأ قبل حتى دخوله الجامعة وتحديدًا من مسرحية حياة صعبة التي شارك فيها عام 1973، قد العديد من الأدوار المميزة من بينها شخصية ابو الخل في المسلسل الأردني الشهير ابو عواد الذي شارك فيه شقيقة نبيل المشيني بالشخصية الرئيسية، كما كان له تواجد مهم في البرنامج التعليمي المناهل وعمل المشيني في دوبلاج عدد من الأعمال الكرتونية مثل نيلز، مازنجر، سالي