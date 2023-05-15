عاجل: وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن 52 عامًا

صٌدم الوسط الفني السعودي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية منذ دقائق بإعلان خبر وفاة الفنان السعودي الشاب فهد الحيان عن 52 عامًا.

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان عن 52 عامًا

تناقل رواد السوشال ميديا في السعودية خبر وفاة النجم السعودي الشاب فهد الحيان معبرين عن صدمتهم، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة حتى اللحظات فيما سارع العديد من النجوم والمشاهير لنعيه.

والحيان هو فنان سعودي كوميدي من مواليد 1971 اشتهر من خلال سلسلة طاش ما طاش بطولة النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان بشخصية هزار.

حقق الفنان الراحل الكثير من النجاح من خلال شخصية هزار، كما شارك في مسلسل غشمشم بدور البطولة المطلقة إلى جانب الفنانة هيا الشعيبي، وقدم 6 مواسم من العمل.

أعلن اعتزاله التمثيل في عام 2014 لكنه عاد وتراجع عن قراره وشارك في عدد من الأعمال.

فهد الحيان يرفض المشاركة في طاش العودة

في الموسم الرمضاني الماضي 2023 وبعد سنوات من الغياب اعلن كل من ناصر القصبي وعبدالله السدحان عودتهما بجزء جديد من طاش ما طاش تحت اسم طاش العودة.

وحرص الثنائي على مشاركة عدد من نجوم العمل، وخلال الموسم الرمضاني خرج الفنان الراحل في فيديو عبر حسابه الخاص بتطبيق تيك توك ليوضح سبب عدم مشاركته في العمل، وأكده انه رفض المشاركة حتى لا يقال إنه لم يعرف إلا بشخصية هزار.