عاجل وفاة الفنان خالد سامي

أعلن تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي منذ قليل عن وفاة والده عم عمر 60 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، استمر لفترة طويلة ودخل على إثره في غيبوبة.

وفاة الفنان خالد سامي

عانى الفنان السعودي الراحل في الفترة الأخيرة من حياته، بسبب مشاكل طبية جعلته يلازم المستشفى، ودخل الفنان الراحل في الأشهر الأخيرة من حياته في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية.

وحرص تركي نجل الفنان الراحل خلال فترة مرضه، على مشاركة أخبار والده الصحية مع الجمهور، ونشر صور وأدعية بين فترة وأخرى.

دخل الفنان السعودي الراحل خالد سامي المستشفى بعد مشاكل في الكلى، وتدهورت حالته الصحية واضطر إلى اجراء أكثر من عملية جراحية.

انتشرت خلال فترة مرض الفنان خالد سامي في وقت سابق العديد من الشائعات عن وفاته، التي كان يحرص نجله تركي على نفيها والتأكيد على أن والده ما زال تحت العلاج بالرغم أن حالته الصحية لم تتحسن.

يعتبر الفنان الراحل من أبرز نجوم الفن في السعودية وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المميزة، كما شارك في عدد من الأعمال العربية، ويعتبر من أوائل نجوم الخليج الذين شاركوا في مسلسلات مصرية.

أعمال الفنان الراحل خالد سامي: