عاجل: وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع المرض

اعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم الخميس 22 سبتمبر عن وفاة الفنان المصري هشام سليم عن 64 عامًا بعد صراع مع المرض، وأكد نقيب الفنانيين المصريين وفاة الفنانة المصري واعلن أنّ جنازة الفنان الراحل ستخرج بعد صلاة العصر، من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفن الفنان الراحل في مقابر العائلة.

هشام سليم وإصابته بمرض السرطان

كشف الفنان المصري في وقت سابق عن اصابته بمرض سرطان الرئة، وتناقلت الكثير من الأنباء عن تدهور حالته الصحية بسبب المرض الخبيث.

كما انتشرت مؤخرًا الكثير من الشائعات حول وفاة الفنان المصري والذي نفاها بنفسه، حيث قال في مداخلة له أنه يتواجد في منطقة السخنة، وقال في رده على الشائعات: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله ومتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقت أحسن من كوفيد ولا الحاجات اللي بتضيع البني آدمين دي في 3 أيام الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقت الحمد لله وقاعد في السخنة"

هشام سليم يدعم ابنته بعد تحولها جنسيًا لشاب

تصدر الفنان المصري في السنوات الأخيرة حديث الجمهور والسوشال ميديا وذلك بعد إعلان ابنته نورا عن تحولها جنسيًا إلى شاب يدعى نور.

وحرص الفنان المصري على دعم ابنته مؤكدًا ان التحول نتيجة مشكلة طبية وانها تعاني من مشاكل هرمونية، كما خرج في اكثر من لقاء مع ابنه نور كاشفًا عن دعمه الكبير له.

مسلسلات الفنان الراحل هشام سليم:

بين عالمين

كلمة سر

أهل إسكندرية

اسم مؤقت

إختفاء سعيد مهران

حرب الجواسيس

في أيد أمينة

ظل المحارب

لحظات حرجة

المصراوية

درب الطيب

أماكن في القلب

لقاء على الهواء

محمود المصري

آخر المشوار

البنات

حد السكين

ملك روحي

طيور الشمس

الكومي

خيانة

امرأة من زمن الحب:

هوانم جاردن سيتي

أهالينا

أرابيسك

وما زال النيل يجري

اليقين

ليالي الحلمية

الراية البيضا

أفلام الراحل هشام سليم: