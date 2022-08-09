عاجل: وفاة رجاء حسين بعد صراع مع المرض

صدم الوسط الفني بخبر وفاة الفنانة المصرية رجاء حسين عن عمر ناهز الـ84 ، وذلك في صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ9 من شهر أغسطس، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة رجاء حسين

ويُشار إلى أن الجنازة سيجري تشيعها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر، بحسب ما أعلنه نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي نقلًا عن عائلتها.

والجدير بالإشارة إليه أن الفنانة القديرة الراحلة كانت قد أجرت عملية جراحية في المعدة الفترة الماضي، بعد تعرضها أزمة صحية نتيحة ارتفاع إنزيمات الكبد. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت لإصابة شديدة في ذراعها بعد سقوطها من السلالم.





وقد عانت رجاء حسين في سنواتها الأخيرة، عقب وفاة نجهل الوحيد، مُرجعةً إنخفاض وزنها وتعبها الشديد إلى رحيله، فقد صرَّحت في إحدى المقابلات أنها ودت لو أنه حملها لدار الأخيرة حين موتها، قائلة: "كنت انتظر نجلى يحملنى لـ الدار الأخرة ولكنه سبقنى وحملته".

من هي رجاء حسين ؟

ولدت رجاء عام 1939 بمحافظة القليوبية، عشقت الفن وحلمت دخول عالمه السحري، وحينما أتمت عامها الـ19، التحقت بفرقة نجيب الريحاني، التي كان لها الفضل في صقل موهبتها وقدراتها الفنية.

كان فيلم "عودة الابن الضال" عام 1976 نقطة التحول في مشوارها الفني، بعدما اختارها المخرج العالمي يوسف شاهين للعمل معه.

ومن أبرز أعمال رجاء حسين: "مارد الجبل"، و"اللص والكلاب"، و"على باب زويلة"، و"أحلام الفتى الطائر"، و"ذئاب الجبل"، و"المال والبنون"، و"شجرة اللبلاب"، و"الشهد والدموع"، و"ريا وسكينة".