مقرّبون: عادل إمام بخير وخبر وفاته إشاعة كاذبة وهذا ما يحضّره لرمضان 2019

الفنّان عادل إمام

تصدّر الفنّان المصري عادل إمام قائمة محرك البحث "جوجل ترند" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته من خلال بعض الصفحات على فيسبوك بهدف جذب المزيد من المشاهدات.

إلّا أن مقرّبون من الزعيم سارعوا لنفي هذا الخبر وأكدوا أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يوجد لديه أي مرض يشكو منه، وأعربوا عن استيائهم الشديد بسبب قيام البعض بتداول أخبار كاذبة دون التأكد من صحتها، والتي تؤدي بدورها إلى إحداث ضجة حول شيء غير موجود أساسًا مما يتسبب بقلق وإزعاج لمحبي نجم الكوميديا وأقربائه.

ومن ناحية أخرى، استغرب البعض خلال الفترة الماضية بسبب عدم صدور أي أخبار جديدة عن العمل الذي سيطل به عادل إمام في رمضان المقبل، وذلك لأنه عوّد متابعيه بأن يبدأ بالتحضير لأي عمل جديد بشكل مبكر ويستقر في العادة على جميع أركان المسلسل قبل وقت طويل من السباق الرمضاني.

وأثار هذا الأمر العديد من التساؤلات حول مصير العمل الجديد للزعيم في رمضان 2019، ولكن الأمر الذي تم تداوله بكثرة في الفترة الأخيرة، هو ظهور عادل إمام في الصورة التي شاركها أحمد مكي على موقع إنستغرام من كواليس مسلسل "خلصانة بشياكة"، مما دفع البعض للتخمين بأن هناك جزء ثاني من المسلسل وسيجمع ما بين عادل إمام وأحمد مكي، إلّا أنه لم يتم تأكيد أو نفي أي من تلك الأخبار حتى الآن بشكل رسمي.

الجدير بالذكر، أن عرّاب الكوميديا عادل إمام أطل على جمهوره ومحبيه في كل مكان من خلال آخر أعماله التي قدمها في رمضان الماضي وهو مسلسل "عوالم خفية"، والذي حقق نجاحًا باهرًا برفقة ابنه رامي إمام الذي تولّى مهمة الإخراج وأكد وقتها بأن هذه التجربة هي الأهم بالنسبة له خلال مسيرته المهنية.