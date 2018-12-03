عادل إمام يتخذ قراره النهائي بشأن موسم رمضان 2019، هل سيغيب الزعيم هذا العام؟

عادل إمام

يبدو أن الفنان المصري وزعيم الكوميديا في مصر عادل إمام قد واجه الكثير من الصعوبات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تم رفض إحدى السيناريوهات السياسية البحتة التي كان ينوي أن يخوض بها الموسم الرمضاني القادم، وأصبح الآن في سباق مع الزمن.

وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات وعدم الاستقرار على أي جانب من جوانب العمل الجديد حتى الآن، إلّا أن الزعيم عادل إمام أبى إلّا أن يكون حاضرًا هذا العام في رمضان ليواصل ظهوره منذ 7 سنين بشكل متواصل.

وتأكيدًا على ما سبق، فقد قام المنتج تامر مرسي بنشر صورة تجمعه مع المخرج رامي إمام نجل الزعيم، وذكر أن شركة "إعلام المصريين" تعاقدت مع الشركة التي يمتلكها رامي إمام وذلك للتحضير للمسلسل القادم للفنان عادل إمام، إلّا أن التفاصيل الخاصة بالعمل لا زالت خلف الكواليس.

وبحسب تقارير صحفية، فأن السيناريو سيكون من كتابة الثلاثي: محمود حمدان ومحمد محرز وأمين جمال، وهم ذاتهم الذين كتبوا مسلسل "عوالم خفية"، وأضافت التقارير أن المؤلفين انتهوا بالفعل من كتابة الحلقات الـ10 الأولى من المسلسل، وحاليًا في طريقهم لاستكمال باقي الحلقات، وسيتم التعاقد قريبًا مع طاقم العمل الذي سيشارك الزعيم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام كانت مسلسل "عوالم خفية"، الذي شارك به في منافسات رمضان 2018، حيث شاركه بطولته كل من: فتحي عبدالوهاب وبشرى وصلاح عبدالله.