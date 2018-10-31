عاصي الحلاني يطرح (شو بخاف عليكي) و يهديها لزوجته

عاصي الحلاني يطرح (شو بخاف عليكي)

طرح الفنان عاصى الحلاني، أغنيته الجديد (شو بخاف عليكي)، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

كما نشر الحلاني مقطع فيديو مع زوجته في شوارع باريس عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستجرام)، قائلا: ( شو بخاف عليكي من شوارع باريس وما أجمل الخوف على من تحب بحبكم واتمنى شو بخاف عليكي تنال اعجابكم )، حسب اليوم السابع.

(شو بخاف عليكي) من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع كل من سليمان دميان، وطارق مجدلاني.