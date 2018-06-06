عاصي الحلاني يفتتح حفلات مهرجان جرش

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني لإحياء أولى حفلات (مهرجان جرش)‬⁩ ⁧‫في الأردن‬،⁩ ١٩ يوليو /تموز المُقبل، الحفل الافتتاحي للمهرجان.

وحول إحيائه الحفل الافتتاحي، علق عاصي الحلاني عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، قائلًا: (يسعدني افتتاح ⁧‫#مهرجان_جرش‬⁩ ⁧‫#الأردن‬⁩ هذه السنة يوم الخميس ١٩ يوليو /تموز راجياً من الله الأستقرار والهدوء والأمان الى ⁧‫#الأردن‬⁩ الحبيب ‏وكل الحب والسعادة والفرح ‏الى الشعب الأردني الشقيق)، حسب موقع صدى البلد.

يُذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني، كانت أغنية (حب جنون)، كلمات أحمد طه وألحان باسم يحيى، وتوزيع سليمان داميان وطار مجدلاني وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.