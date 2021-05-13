عاصي الحلاني يهنىء جمهوره بعيد الفطر السعيد

نشر الفنان عاصي الحلاني تعليقا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعييوجه فيه التهنئة إلى الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال عاصي : (عيد فطر مبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والأمان وكل عام وأنتم بخير).

من جهة أخرى، بارك عاصي لكل صنّاع الدراما وشركات الإنتاج والممثلين الذين قدموا دراما مميزة هذا العام على الرغم من كل الصعوبات.وأشار عاصي أنه يشاهد (عشرين عشرين) ليس لأن ابنته ماريتا تشارك فيه بل لأنه يحب الممثل قصي خولي فهو صديق وفنان كبير جدًا وشهادته مجروحة فيه.أيضًا أثنى عاصي على أداء نادين نجيم الرائع، رندة كعدي، فادي ابراهيم، أحمد الزين كل النجوم اللبنانيين (بينشاف الحال فيهن).

وردًا على سؤال حول أسباب قسوته على ماريتا من خلال توجيه الانتقادات القاسية لها، أكد عاصي انه يتعامل بقسوة مع ماريتا والوليد فهو ينتقدهما بقسوة وهو دقيق جدًا معهما وليس من السهولة أن يبدي رأيه بأعمالهما بسرعة بل يأخذ وقته ويشعر ان تصرفاته معهما تحفزانهما ليجتهدا أكثر على عملهما وان يكونا حريصين أكثر على اعمالهما في المستقبل وهذا ما يطبقه على عمله أيضًا فهذه شخصيته على عكس ما تتعامل به زوجته كوليت مع ماريتا والوليد.