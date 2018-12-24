اختيار عاصي الحللاني سفيرا للفنانين الشباب العرب لعام 2019

عاصي الحللاني سفيرا للفنانين الشباب العرب

اختارت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية المطرب عاصي الحلاني ليكون سفيراً للفنانين الشباب العرب لعام 2019، ووجه عاصي الشكر لهم لاختياره سفيرا، وعبر عن سعادته وكتب عبر حسابه الرسمي على (تويتر): (مع خالص تقديري وشكري لهذه اللفتة الكريمة التي تدل على نبل أخلاقكم وتوجهاتكم السامية في سبيل رفع شأن الشباب العرب نحو مستقبل زاهٍ ومزهرٍ يبعث الأمل في نفوسنا... علّنا نستطيع الاستمرار في مسيرتنا هذه... وعلنا نقدر أن نمثل الشباب العربي خير تمثيل).

وقال هيثم يوسف، الأمين العام للمؤسسة فى تصريحات صحفية بأن الفنان عاصي الحلاني استطاع بفنه بناء مدرسة بلون خاص ومميز يدرس بها معاني الرجولة والفروسية العربية الأصيلة، وهذا ما يلاحظ في الأغلبية العظمى من أغانيه التي تحمل معاني الشهامة والمحبة والوفاء.

يذكر أن هذا اللقب حصده العديد من الفنانين، مثل فيروز، ومحمد عبده، وكاظم الساهر، وصابر الرباعي، وأحلام الشامسي، وجوليا بطرس.