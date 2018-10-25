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عامر خان يتحدث عن فيلمه الجديد مع كاترينا كيف: "لا يمكنني مجاراتها في الرقص"!

عامر خان يتحدث عن فيلمه الجديد مع كاترينا كيف: "لا يمكنني مجاراتها في الرقص"!
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