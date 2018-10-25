عامر خان، كاترينا كيف

تحدّث الفنّان الهندي عامر خان لوسائل الإعلام مؤخرًا عن فيلمه الجديد "Thugs of Hindostan" والذي سينطلق قريبًا في دور العرض، وأعرب عن إعجابه الشديد بكلمات أغنية الفيلم ورقص كاترينا كيف المبهر وذلك عندما شاركها في هذا المشهد.

وعلّق على هذا الأمر قائلًا: "لقد أحببت كلمات الأغنية الخاصة بالفيلم، وهي تمثل العلاقة بين شخصيات الفيلم بشكل كبير، إنها أغنية مرحة وهناك الكثير من الخطوات في الرقص عليها لو بقيت لأكثر من 10 سنوات لتعلمها لما استطعت، ولكن كاترينا سرعان ما اتقنت هذه الحركات جميعها!".

وتم تصميم الرقصة الخاصة بأغنية الفيلم بطريقة تجمع ما بين الرقص الهندي القديم والرقص الحديث المضاف إليه بعض الحركات الصعبة، وسيظهر فيها عامر خان مرتديًا زي بريطاني، ويقوم بمغازلة كاترينا أمام مجموعة من البريطانيين في أجواء مليئة بالحماس والحيوية.

الفيلم المنتظر "Thugs of Hindostan"، من إخراج فيجاي كريشنا، ويعتبر هذا العمل الثاني الذي يجمع نحمي بوليوود كاترينا كيف و عامر خان بعد فيلمهما الأول سويًا "Dhoom 3"، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور السينما في الـ8 من نوفمبر الشهر القادم.