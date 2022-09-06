عامر خان يثير قلق جمهوره بعد اعتذاره عن فشل فيلمه الأخير!

أصدر النجم البوليوودي الشهير "عامر خان" فيلمه الجديد Laal Singh Chaddha حيث طُرح في دور السينما العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وبالرغم من أن الفيلم من بطولة عامر خان الى جانب النجمة البوليوودية الشهيرة "كارينا كابور خان"، إلّا أنه جاء مخيّب للآمال وحقق أرقام ضعيفة في شباك التذاكر.

عامر خان يعتذر عن فشل الفيلم

وشارك الحساب الرسمي للنجم البوليوودي الشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعتذر للجمهور عن فشل فيلمه الجديد Laal Singh Chaddha.

وكان الفيلم الذي طُرح في دور السينما حقق أرقام ضعيفة في شباك التذاكر بالاضافة الى أنه مخيّب للآمال مقارنة بالافلام الأخرى المعروضة.

وظهر في مقطع الفيديو شاشة سوداء مع وجود كلمات في الأعلى بينما كان يُسمع في الخلفية صوت يتحدث حول أن امكانية البشر أن يخطئوا عندما يكونوا غاضبين.

وقال الصوت في الفيديو: "نحن كلنا بشر وجميعنا نرتكب الأخطاء من خلال أقوالنا وأفعالنا ونفعل ذلك دون علم، وانا أطلب مسامحتكم اذا جرحت مشاعركم بأي شكل من الأشكال".

الجمهور قلق على عامر خان

أثار هذا الفيديو قلق رواد وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة جمهور عامر خان الذين شاهدوا مقطع الفيديو حيث أن هناك الكثير مما اعتبر بأن الفيديو لم يتم نشره من قبل عامر خان وأن الحساب مخترق.

بينما اعتقد البعض الآخر بان الأمر غير منطقي وغير حقيقي خاصة وأن الموسيقى في الخلفية هي أغنية Kal Ho Na Ho لشاروخان.