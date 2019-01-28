عامر خان ومشهد من فيلمه الجديد "Thugs Of Hindostan"

عوّد نجم بوليوود الفنان عامر خان محبيه وجماهيره في كل مكان على أفلامه الناجحة دائمًا والتي تكتسح دور العرض بمجرد طرحها، ولكن الحال انقلب بعد فيلمه الأخير "Thugs Of Hidnostan"، والذي كان دون المستوى ومخيبًا لآمال وتطلعات المعجبين.

الفيلم شارك في بطولته كل من أميتاب باتشان، وكاترينا كيف، وفاطمة سانا، وعلى الرغم أن الجمهور كان في انتظار هذا الفيلم بحماس شديد لمتابعته، إلّا أنه تلقى انتقادات قاسية بعد عرضه.

ومؤخرًا، تحدّث عامر خان عن هذا الأمر من خلال إحدى المقابلات الصحفية، وكشف عن شعوره بالفشل تجاه هذا الفيلم، وعندما سأله الصحفي اذا ما كان يسامح المخرج "فيجاي كريشنا" رد عامر قائلًا: "لست بحاجة لمسامحة أحد، لأن كل المخرجين الذين عملت معهم جيدين ونواياهم كانت جيدة، والجميع في النهاية يريد النجاح، ولكن لا يحدث هذا الأمر دائمًا".

وتابع: "باعتقادي حتى لو كان المخرج يقع عليه الخطأ، فأنا أيضًا مخطئ وملام بنفس الدرجة ولا يوجد لدي مشكلة للاعتراف بذلك، جميعنا نتعلم من اخطائنا، والجمهور حضر لمشاهدة الفيلم لأن اسمي متواجد فيه، لذا شعرت بمسؤولية كبيرة على الناحية الشخصية".

يشار إلى أن فيلم "Thugs of Hindostan"، لم يلاقي ردود فعل جيدة بعد عرضه، واعتبر الجمهور أن هذا العمل هو أسوأ عمل يقدمه نجم من نجوم بوليوود ألا وهو عامر خان، ولكن لا زال حتى الآن وعلى الرغم من أن فيلمه لم يلاقي النجاح، إلّا أن جمهوره ومحبيه دائمًا متواجدين لمساندته ودعمه وتشجيعه لتقديم الأفضل دائمًا.