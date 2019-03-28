عامر خان يكشف سر رشاقته الدائمة وما هي علاقة شاروخان بالأمر؟

عامر خان وشاروخان

حضر الفنان عامر خان مؤخرًا إحدى المؤتمرات الصحفية في الهند، وتحدث خلال المقابلة التي أجريت معه عن موقف طريف حصل معه عندما دعاه نجم بوليوود شاروخان إلى منزله لمشاركته وجبة الغداء، ليكشف عن طريق هذا الموقف عن سر رشاقته التي يظهر فيها دائمًا على الشاشة.

ووجه أحد الصحفيين سؤالًا لعامر خان حول السر الذي يتبعه للمحافظة على رشاقته ولياقته الدائمة للقيام بأداء الأدوار السينمائية، بالإضافة إلى سؤال عن ما الذي يأكله عندما يتم دعوته لحضور الحفلات والمناسبات في بوليوود، فكان الرد من النجم الهندي أنه دائمًا يحمل برفقته وجبة غداء صحية أينما ذهب للمحافظة على نظامه الغذائي وحتى يبقى بنفس الوزن الذي يريده.

وفيما بعد أكمل حديثه مضيفًا قصة طريفة لها علاقة بموضوع حفاظه على نظامه الغذائي، وقال أنه في مرة من المرات دعاه شاروخان إلى منزله لتناول الغداء، إلّا أنه كان يحمل معه وجبته الصحية آنذاك ولم يقبل أن يأكل أي شيء خارج جدوله المخصص له، وهو الأمر الذي كان عبارة عن إجابة واضحة للصحافة على أن عامر خان إنسان مثابر ولديه تركيز عالي تجاه أهدافه مهما كلف الأمر.